В МАГАТЭ признали, что сброс воды с «Фукусимы-1» будет иметь незначительные последствия

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Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан будет иметь незначительные последствия для окружающей среды и людей, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ признали, что сброс воды с «Фукусимы-1» будет иметь незначительные последствия
  • AFP
  • © Kazuhiro NOGI

Он отметил, что деятельность Японии в отношении сброса очищенной воды соответствует международным стандартам безопасности.

«Кроме того... контролируемый постепенный сброс очищенной воды в океан... окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду», — добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ с 4 по 7 июля находится с визитом в Японии, где осматривает объекты аварийной АЭС «Фукусима-1».

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