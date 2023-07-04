В МАГАТЭ признали, что сброс воды с «Фукусимы-1» будет иметь незначительные последствия
- AFP
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Он отметил, что деятельность Японии в отношении сброса очищенной воды соответствует международным стандартам безопасности.
«Кроме того... контролируемый постепенный сброс очищенной воды в океан... окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду», — добавил Гросси.
Глава МАГАТЭ с 4 по 7 июля находится с визитом в Японии, где осматривает объекты аварийной АЭС «Фукусима-1».