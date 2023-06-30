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Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

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Акционеры «Газпрома» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2022 году», — говорится в сообщении.

Ранее совет директоров РУСАЛа рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

Также совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год.

16 июня «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.

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