Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

«Принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2022 году», — говорится в сообщении.

Ранее совет директоров РУСАЛа рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

Также совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год.

16 июня «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.