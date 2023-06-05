Совет директоров РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года

Совет директоров РУСАЛа рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

«На заседании совета директоров, состоявшемся 5 июня 2023 года, было принято решение рекомендовать общему ежегодному собранию акционеров компании не распределять прибыль компании и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

В пресс-службе компании сообщили, что уже выплатили промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.

«В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов», — отметили в РУСАЛе.

Ранее совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год.