Исполняющий обязанности российского постпреда при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что препятствия, которые организует ЕС на пути поставок нефти из России на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности Европы.

В интервью «Известиям» он заявил, что Брюссель подталкивает европейские государства к мерам, которые «идут вразрез с их национальными экономическими интересами», главным образом из-за сворачивания сотрудничества с Москвой, при этом рассчитывая на получение от этих стран ресурсов для поддержки Киева.

«Дополнительные барьеры на пути российских поставок нефти и нефтепродуктов на международный рынок лишь увеличивают риски для европейской энергобезопасности», — отметил Логвинов.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что последствия украинского кризиса отразятся в большинстве регионов мира.

15 июня первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в рамках ПМЭФ заявил, что санкции и переориентация поставок вывели из действия наиболее эффективные маршруты для мировой энергетики.

По его словам, если раньше нефть из России шла потребителю около десяти дней, то сейчас этот срок увеличился от 30 до 45 дней.