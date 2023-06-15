Минэнерго России: санкции вывели из действия самые эффективные маршруты мировой энергетики

Первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в рамках ПМЭФ заявил, что санкции и переориентация поставок вывели из действия наиболее эффективные маршруты для мировой энергетики.

Как пишет РИА Новости, он выступал на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего».

«Санкции и политика против рыночной конкуренции вывели наиболее эффективные, короткие и выгодные маршруты», — заявил он.

По словам Сорокина, если раньше нефть из России шла потребителю около десяти дней, то сейчас этот срок увеличился от 30 до 45 дней.

13 июня глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не намерены применять санкции против получателей российского энергетического экспорта.