МИД России: Запад превратил кризис на Украине в мировую проблему

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что последствия украинского кризиса отразятся в большинстве регионов мира.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Кризис обрёл глобальное геополитическое измерение», — отмечается в сообщении на сайте МИД о прошедшем ранее заседании коллегии внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что страны Запада теряют шанс перспективного сотрудничества во многих областях, таких как космос, киберпространство, наука, и многих других.

Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.