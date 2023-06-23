МИД: Россия расширила санкционный список против ЕС в ответ на 11-й пакет санкций

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым... запрещён въезд на территорию нашего государства», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран — членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, а также тех, кто несёт ответственность за введение антироссийских санкций, и некоторые иных лиц.

Ранее сообщалось, что ЕС официально утвердил 11-й пакет санкций против России.