Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минэнерго России сообщили о росте экспорта угля в Китай и Индию в 2023 году

Короткая ссылка
Россия за январь — май текущего года увеличила поставки угля в Индию и Китай по сравнению с показателями 2022 года. Об этом сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников.
В Минэнерго России сообщили о росте экспорта угля в Китай и Индию в 2023 году
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«Здесь (в поставках угля. — RT) тоже есть чем гордиться угольной отрасли и нашим компаниям. Мы пока тоже идём с плюсом к предыдущему году», — приводит РИА Новости его слова.

Мочальников подчеркнул, что большая часть покупателей российских ресурсов находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на глобальном Юге.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить