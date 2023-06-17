В Минэнерго России сообщили о росте экспорта угля в Китай и Индию в 2023 году

Россия за январь — май текущего года увеличила поставки угля в Индию и Китай по сравнению с показателями 2022 года. Об этом сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников.

«Здесь (в поставках угля. — RT) тоже есть чем гордиться угольной отрасли и нашим компаниям. Мы пока тоже идём с плюсом к предыдущему году», — приводит РИА Новости его слова.

Мочальников подчеркнул, что большая часть покупателей российских ресурсов находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на глобальном Юге.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т.