В Минэнерго России сообщили о росте экспорта угля в Китай и Индию в 2023 году
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«Здесь (в поставках угля. — RT) тоже есть чем гордиться угольной отрасли и нашим компаниям. Мы пока тоже идём с плюсом к предыдущему году», — приводит РИА Новости его слова.
Мочальников подчеркнул, что большая часть покупателей российских ресурсов находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на глобальном Юге.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т.