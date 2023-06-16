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Силуанов: в случае запрета экспорта товаров в Россию страны G7 пострадают в первую очередь

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Если страны G7 решатся на полный запрет экспорта товаров в Россию, то они же прежде всего и пострадают от этого, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если такое решение будет принято, они же сами первые и пострадают. Мне кажется, всегда логика любой страны — продвинуть свой товар на внешние рынки, чтобы продать побольше, хорошо заработать и в целом использовать сферу торговли для достижения своих экономических задач и целей. Если, например, Европа полностью откажется от такого крупного рынка, как Россия, она сама же и понесёт ущерб», — сказал министр.

При этом для России нет ничего невозможного, подчеркнул он.

«Мы те же самые товары уже начинаем приобретать у дружественных стран, в первую очередь у Китая. Как таковых торговых границ между государствами нет, и любые товары сегодня идут через ряд стран, но в конечном итоге доходят до потребителей, в том числе и в России. Такие запреты установить невозможно. Европа должна это понимать, и если подобная мера будет одобрена, это станет очередным выстрелом ЕС себе же в ногу», — констатировал глава ведомства.

Подробнее — в интервью RT.

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