Экономист Долгова допустила незначительное снижение цен на продукты летом и осенью

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова выразила мнение, что в связи с хорошим урожаем в стране цены на овощи и фрукты могут немного понизиться летом и осенью.

«В те годы, когда хороший урожай, когда природно-климатические условия позволяют собрать много овощей и фруктов, сохранить их, то цены снижаются. В этом году на снижение цен могут влиять именно природно-климатические условия», — объяснила Долгова в беседе с телеканалом «360».

При этом, по её словам, есть ряд факторов, которые препятствуют сильному снижению цен на плодоовощную продукцию, выращиваемую в России. Это, прежде всего, рост цен на удобрения и на запчасти к импортному оборудованию.

Ранее товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина в беседе с ФАН рассказала, что среди садоводов и огородников в мае вырос спрос на принадлежности для высадки рассады.