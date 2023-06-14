Глава Сбербанка Греф заявил о неизбежности мирового экономического кризиса

Новый мировой экономический кризис неизбежен, так как мировая экономика развивается циклически, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мировая экономика имеет циклический характер в своём развитии. Поэтому кризис рано или поздно произойдёт», — сказал Греф в интервью РБК.

По его словам, вопрос заключается в том, когда произойдёт кризис.

Он добавил, что любая крупная структура просчитывает подобные варианты для того, чтобы быть к ним готовыми.

Ранее Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал подтверждение Еврокомиссией начала рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года.