Глава Сбербанка Греф заявил о неизбежности мирового экономического кризиса
«Мировая экономика имеет циклический характер в своём развитии. Поэтому кризис рано или поздно произойдёт», — сказал Греф в интервью РБК.
По его словам, вопрос заключается в том, когда произойдёт кризис.
Он добавил, что любая крупная структура просчитывает подобные варианты для того, чтобы быть к ним готовыми.
Ранее Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро.
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал подтверждение Еврокомиссией начала рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года.