Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро

Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года.

Об этом сообщила на брифинге представитель ЕК Верле Нютс.

«Перерасчёт с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привёл к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой», — сказала она.

По её словам, ситуация на рынке труда остаётся позитивной, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро.