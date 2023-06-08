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Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро

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Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года.
Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом сообщила на брифинге представитель ЕК Верле Нютс.

«Перерасчёт с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привёл к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой», — сказала она.

По её словам, ситуация на рынке труда остаётся позитивной, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро.

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