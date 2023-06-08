Инвестор Сидоров: стоит ждать оттока капиталов и снижение показателей экономик стран ЕС
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«Евростат говорит, что в первом квартале 2023 года объём ВВП региона сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Последний квартал 2022 года был таким же по динамике. То есть, мы видим самую настоящую техническую рецессию», — сказал инвестор.
По мнению Сидорова, всё началось с Германии, у которой рецессия «проявилась под конец прошлого года».
«У менее сильных экономик Еврозоны ситуация и того хуже. Так, в Восточной Европе многие государства завязаны на торговых отношениях с Россией, и санкционная политика сильно ударила по ним», — уточнил он.
Собеседник RT также добавил, что снижение экономического развития в Европе происходит на фоне роста процентных ставок и высокой инфляции.
«Плюс Европейский ЦБ планирует в очередной раз поднять ключевую ставку. Для инвесторов это не самая лучшая новость — стоит ждать оттока капиталов и снижение экономик стран ЕС», — считает Сидоров.
Ранее Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро.