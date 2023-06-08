Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Инвестор Сидоров: стоит ждать оттока капиталов и снижение показателей экономик стран ЕС

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал подтверждение Еврокомиссией начала рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года.
Инвестор Сидоров: стоит ждать оттока капиталов и снижение показателей экономик стран ЕС
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Евростат говорит, что в первом квартале 2023 года объём ВВП региона сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Последний квартал 2022 года был таким же по динамике. То есть, мы видим самую настоящую техническую рецессию», — сказал инвестор.

По мнению Сидорова, всё началось с Германии, у которой рецессия «проявилась под конец прошлого года».

«У менее сильных экономик Еврозоны ситуация и того хуже. Так, в Восточной Европе многие государства завязаны на торговых отношениях с Россией, и санкционная политика сильно ударила по ним», — уточнил он.

Собеседник RT также добавил, что снижение экономического развития в Европе происходит на фоне роста процентных ставок и высокой инфляции.

«Плюс Европейский ЦБ планирует в очередной раз поднять ключевую ставку. Для инвесторов это не самая лучшая новость — стоит ждать оттока капиталов и снижение экономик стран ЕС», — считает Сидоров.

Ранее Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить