Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию в мае
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás, в мае Испания закупила у России 9663 ГВт·ч СПГ.
Лидером по поставкам топлива в Испанию стал Алжир, Россия заняла второе место.
Компания «Газпром» ранее установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.
По словам вице-премьера России Александра Новака, рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.