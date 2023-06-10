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Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию в мае

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В мае Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию: показатели поставок выросли на 193,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию в мае
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás, в мае Испания закупила у России 9663 ГВт·ч СПГ.

Лидером по поставкам топлива в Испанию стал Алжир, Россия заняла второе место.

Компания «Газпром» ранее установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

По словам вице-премьера России Александра Новака, рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.

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