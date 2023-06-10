Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию в мае

В мае Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию: показатели поставок выросли на 193,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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