Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Короткая ссылка
Компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
  • Gettyimages.ru

«30 мая заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в Telegram-канале.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить