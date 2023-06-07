Карчаа: персонал ЗАЭС в полном объёме обеспечивает безопасный режим работы станции
- РИА Новости
«С профессиональной точки зрения безопасный режим эксплуатации станции обеспечивается в полном объёме, в соответствии со всеми стандартами», — цитирует РИА Новости Карчаа.
По его словам, Россия делает всё для безопасной эксплуатации ЗАЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.