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Карчаа: персонал ЗАЭС в полном объёме обеспечивает безопасный режим работы станции

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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что персонал Запорожской АЭС в полной мере обеспечивает безопасность её функционирования.
Карчаа: персонал ЗАЭС в полном объёме обеспечивает безопасный режим работы станции
  • РИА Новости

«С профессиональной точки зрения безопасный режим эксплуатации станции обеспечивается в полном объёме, в соответствии со всеми стандартами», — цитирует РИА Новости Карчаа.

По его словам, Россия делает всё для безопасной эксплуатации ЗАЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.

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