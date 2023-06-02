Абрамченко: сельхозэкспорт России в 2022 году достиг $41,5 млрд

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что сельхозэкспорт России в 2022 году достиг $41,5 млрд, в дружественные страны — $34 млрд.

Об этом она сказала в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.

«По результатам прошлого года российский аграрный экспорт превысил $41,5 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее», — цитирует её РИА Новости.

Вице-премьер также уточнила, что экспорт продукции АПК в дружественные страны достиг 82% от общего объёма и превысил $34 млрд.

Ранее Абрамченко заявила, что государственная поддержка агропромышленного комплекса в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей.