Абрамченко: сельхозэкспорт России в 2022 году достиг $41,5 млрд
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.
«По результатам прошлого года российский аграрный экспорт превысил $41,5 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее», — цитирует её РИА Новости.
Вице-премьер также уточнила, что экспорт продукции АПК в дружественные страны достиг 82% от общего объёма и превысил $34 млрд.
Ранее Абрамченко заявила, что государственная поддержка агропромышленного комплекса в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей.