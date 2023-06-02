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Господдержка АПК в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что государственная поддержка агропромышленного комплекса в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей.
Господдержка АПК в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.

«В текущем году совокупный объём господдержки запланирован на уровне 4,5 млрд рублей», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в это входят в том числе субсидии на выращивание сельхозкультур, производство молока и поддержку предприятий хлебопекарной промышленности.

«Важно поддержать занятость на селе в новых регионах. Направим на эту меру поддержки уже в этом году 952 млн рублей», — добавила Абрамченко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых российских регионах.

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