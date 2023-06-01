Минсельхоз России заявил о росте экспорта рыбы в дружественные страны на 40% в 2022 году

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил об увеличении экспорта рыбы в дружественные страны на 40% в 2022 году.

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Росрыболовства.

«В 2022 году экспорт рыбы увеличился на 5%. Отмечу, что поставки в дружественные страны в прошлом году выросли на 40%», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что российская рыба на мировых рынках пользуется большим спросом и соответствующие поставки осуществляются в 80 стран.

Вместе с этим Патрушев отметил, что крайне важным является наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.

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