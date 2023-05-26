Китайское агентство CCXI понизило кредитный рейтинг США до АА+
- РИА Новости
«CCXI 25 мая по пекинскому времени понижает суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+ и помещает его в список на пересмотр с возможностью понижения», — приводит сообщение РИА Новости.
В агентстве уточнили, что противоречия между демократами и республиканцами в США усложняют решение проблем с госдолгом, а сложности с выбором курса собственной политики влияют на экономическую нестабильность.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне AAA на пересмотр с перспективой понижения.
23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.
По её словам, в американской администрации настроены на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга.