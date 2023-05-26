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Китайское агентство CCXI понизило кредитный рейтинг США до АА+

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Китайское агентство CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США до уровня АА+ на фоне ситуации с потолком американского госдолга.
Китайское агентство CCXI понизило кредитный рейтинг США до АА+
  • РИА Новости

«CCXI 25 мая по пекинскому времени понижает суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+ и помещает его в список на пересмотр с возможностью понижения», — приводит сообщение РИА Новости.

В агентстве уточнили, что противоречия между демократами и республиканцами в США усложняют решение проблем с госдолгом, а сложности с выбором курса собственной политики влияют на экономическую нестабильность.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне AAA на пересмотр с перспективой понижения.

23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.

По её словам, в американской администрации настроены на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга.

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