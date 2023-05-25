Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения
«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», — говорится в сообщении.
Ожидается, что проблему в США решат до того, как страна лишится возможности обслуживать свои обязательства. При этом риски возросли, по данным Fitch.
23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.
По её словам, в американской администрации настроены на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга.