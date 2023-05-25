Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения.

«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», — говорится в сообщении.

Ожидается, что проблему в США решат до того, как страна лишится возможности обслуживать свои обязательства. При этом риски возросли, по данным Fitch.

23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.

По её словам, в американской администрации настроены на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга.