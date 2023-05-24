Жан-Пьер: Белый дом настроен на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга
«Переговоры были продуктивными, и это главное... В центре внимания — то, о чём говорил сам спикер (палаты представителей конгресса США Кевин. — RT) Маккарти и о чём говорил президент (США Джо Байден. — RT), а именно, что объявление дефолта не обсуждается», — цитирует её ТАСС.
Жан-Пьер также выразила мнение, что есть возможность прийти к «двухпартийному разумному соглашению».
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что американским властям удастся решить возникшие проблемы и дефолта в Соединённых Штатах не будет.
23 мая Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.