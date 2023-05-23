В Белом доме рассказали об экономических последствиях для США в случае дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.

«Это отбросит назад весь прогресс, которого мы добились за последние два года с нынешним президентом. Речь идёт о 12,7 млн [новых] рабочих мест, безработице на уровне 3,4%... Да, мы можем увидеть, как всё это исчезнет», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что дефолт также вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесёт ущерб международной репутации США.

Ранее президент США Джо Байден допустил возможность дефолта в стране.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.