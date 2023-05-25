Жапаров отметил важность промышленной кооперации и импортозамещения в ЕАЭС
- © Максим Григорьев/Фонд Росконгресс
Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.
«Подписание протокола о внесении изменений в союзный договор в части оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности позволит увеличить объёмы совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что данный документ и предусмотренные в нём шаги закладывают основу для развития промышленной кооперации и импортозамещения.
Ранее председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения.