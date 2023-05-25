Жапаров отметил важность промышленной кооперации и импортозамещения в ЕАЭС

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о важности промышленной кооперации и импортозамещения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

«Подписание протокола о внесении изменений в союзный договор в части оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности позволит увеличить объёмы совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что данный документ и предусмотренные в нём шаги закладывают основу для развития промышленной кооперации и импортозамещения.

Ранее председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения.