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Жапаров отметил важность промышленной кооперации и импортозамещения в ЕАЭС

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Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о важности промышленной кооперации и импортозамещения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Жапаров отметил важность промышленной кооперации и импортозамещения в ЕАЭС
  • © Максим Григорьев/Фонд Росконгресс

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС. 

«Подписание протокола о внесении изменений в союзный договор в части оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности позволит увеличить объёмы совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что данный документ и предусмотренные в нём шаги закладывают основу для развития промышленной кооперации и импортозамещения.

Ранее председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения.

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