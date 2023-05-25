Московский производитель расширит линейку кетопродуктов

Московская компания «Бьюти Байт», занимающаяся производством низкоуглеводных и кетопродуктов, расширит свою линейку.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня предприниматели и инвесторы всё чаще делают выбор в пользу локализации, в том числе небольших площадок, на территории Москвы, так как город предоставляет промышленному бизнесу ряд возможностей для развития», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компания уже приобрела новое оборудование и намерена вдвое расширить производственные мощности.

В 2023 году «Бьюти Байт» выпустила линейку веганских протеиновых батончиков. До конца года компания представит ещё восемь новинок, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных интроскопов.