Глава Минэнерго Шульгинов опроверг информацию о запрете экспорта бензина

Минэнерго России не рассматривает вариант с запретом экспорта бензина. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что российский кабмин якобы рассматривает возможность запрета на экспорт бензина.

«Это не так... И слово «запрет» мы не упоминаем, мы говорим про ограничение», — приводит РИА Новости слова Шульгинова на Евразийском экономическом форуме.

Он подчеркнул, что министерство даёт рекомендации российским компаниям по наращиванию предложения или ограничению экспорта.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которым известны данные статистики, сообщила, что Россия значительно нарастила экспорт бензина в 2023 году.

По словам вице-премьера России Александра Новака, рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.