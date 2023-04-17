«Ъ»: Россия значительно нарастила экспорт бензина в 2023 году

Россия значительно нарастила экспорт бензина с начала 2023 года и до середины апреля.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которым известны данные статистики.

Как указывает издание, несмотря на эмбарго Европейского союза и потолок цен на нефтепродукты, участники рынка с начала 2023 года увеличили экспорт бензина почти на 40% год к году, до 1,8 млн т.

Вместе с этим до 11,8 млн т увеличилось производство, что на 5% больше, чем в прошлом году, а запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превышают 2 млн т.

Газета также указывает, что, по мнению экспертов, экспорт российского бензина за рубеж возрастает в условиях профицита товара и высокой маржинальности соответствующих поставок.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак встретился в Москве с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, они обсудили увеличение поставок нефти и нефтепродуктов в республику.