Новак обсудил с министром энергетики Узбекистана увеличение поставок нефти в республику

Вице-премьер России Александр Новак встретился в Москве с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, они обсудили увеличение поставок нефти и нефтепродуктов в республику.

Также стороны обсудили перспективы участия «Росатома» в строительстве новых объектов атомной энергетики.

«Высоко оцениваем братский характер российско-узбекских отношений», — отметил Новак, открывая переговоры.

Правительство напомнило, что в 2022 году товарооборот России с Узбекистаном вырос на 26% по сравнению с 2021 годом: экспорт при этом увеличился на 17,7%, импорт — на 51,3% год к году.

В конце января стало известно, что Узбекистан начал импорт из России бензина АИ-80 для удовлетворения внутреннего спроса.