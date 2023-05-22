«Газпром экспорт» проводит анализ расторжения контракта на поставку газа от финской Gasum
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«ООО «Газпром экспорт» подтверждает получение от финской компании Gasum уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что компания проводит юридический анализ дальнейших шагов по данному вопросу.
Ранее финская государственная компания Gasum сообщила о расторжении контракта с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного природного газа.
В ноябре прошлого года арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.