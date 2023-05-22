Финская компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа

Финская государственная компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного природного газа.

Как сообщила пресс-служба компании, в апреле 2022 года «Газпром экспорт» предъявил Gasum требование, согласно которому платежи, оговорённые в договоре о закупках, должны производиться в рублях, а не в евро.

«Gasum не принял это требование. Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвигаемым на основании соглашения», — сказано в заявлении.

Как отмечают в компании, стороны не смогли урегулировать ситуацию в сроки, установленные арбитражным судом, поэтому Gasum расторгла долгосрочный договор закупки газа.

В ноябре прошлого года арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

В декабре российский торгпред в Финляндии Антон Логинов рассказал, что Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, валюта оплаты не изменилась.