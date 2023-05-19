Министр Решетников: улучшение экономического прогноза в России связано с рядом факторов

Министр экономического развития России Максим Решетник в интервью RT заявил, что улучшение экономического прогноза в стране, в том числе ожидаемое увеличение ВВП России на 1,2% по итогам 2023 года вместо сокращения на 0,8%, связано с рядом факторов.

Он отметил, что, во-первых, фиксируется рост внутреннего спроса, вызванный увеличением реальных доходов населения.

«С одной стороны, сейчас начали расти заработные платы, государство при этом активно индексирует социальные выплаты, а доходы предпринимателей также восстанавливаются. С другой — люди, постепенно восстановив свои сбережения, начинают больше тратить. То есть возвращается потребительская модель поведения, что и приводит к росту внутреннего спроса», — сказал Решетников.

По его словам, на это начинают реагировать промышленность, сфера услуг, торговля, строительство и транспорт. Глава Минэкономразвития добавил, что в результате сегодня наблюдается рост производства по многим направлениям и активизация импортозамещения.

«Во-вторых, наши экспортёры адаптируются к новым условиям. По мере нормализации цепочек поставок у нас восстанавливается и несырьевой неэнергетический экспорт. Кроме того, цифры по инвестициям в прошлом году оказались достаточно сильными, и мы ожидаем, что в 2023-м они останутся в положительной зоне. Всё это дало нам возможность улучшить наши оценки», — сказал Решетников.

Подробнее — в материале RT.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

По его словам, в II квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП России.

Также он заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.