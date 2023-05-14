Аналитик: ЕС собираются запретить поставки газа и нефти по неэксплуатируемым направлениям

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны G7 и ЕС намерены заблокировать поставки российского трубопроводного газа.

Собеседник RT отметил, что страны ЕС собираются запретить поставки газа и нефти по тем направлениям, которые и так не эксплуатируются.

«С другой стороны, такой подход объясним. У России осталось не так много чётких болевых точек, на которые ЕС мог бы надавить без ущерба для себя. Причём надавить так, чтобы это было значимо в информационном пространстве. Как вы помните, в девятый и десятый пакет санкций уже пошли блогеры. То есть сначала принимается запрет на импорт угля, нефтепродуктов, нефти, поставки технологий переработки и т. д., а потом принимаем санкции против «Гоблина» (блогера Дмитрия Пучкова. — RT). Происходит некая инфляций санкций, потому что всё наиболее болезненное уже принято», — рассказал Фролов.

Он также пояснил, что вводить какие-либо ограничения против действующих поставок газа страны Евросоюза «откровенно боятся».

«И правильно делают. Потому что если не то что ввести, а хотя бы объявить о введении эмбарго через некий период времени, — то цены пойдут вверх. Цены пойдут вверх после периода, когда все уже выдохнули, привыкли, что цены опустились до $400 и европейское руководство отчиталось, что оно успешно справилось с давлением со стороны России... На рынке Европы начнётся паника и все прекрасно понимают, что допустить этого нельзя», — добавил аналитик.

По его мнению, информация о принятии подобного решения появилась в СМИ, чтобы Евросоюз мог прощупать почву.

«Это и прощупывание почвы, и попытка отследить реакцию рынка перед принятием каких-либо окончательных решений по газотранспортным мощностям России. Чтобы не создавать условия для роста цен на европейском рынке и не создавать панику», — заключил Фролов.

Ранее стало известно, что страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать поставки российского трубопроводного газа.

Лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19—21 мая.