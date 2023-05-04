Новак: Россия сократила поставки нефти по трубе в ЕС более чем на две трети

Россия сократила трубопроводные поставки нефти в Европу более чем на две трети, этот объём лишь частично компенсирован морским экспортом.

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«В том, что касается высказываний отдельными журналистами относительно роста экспорта по итогам мониторинга морских отгрузок, журналистами не учитывается факт существенного сокращения трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3», — цитирует его ТАСС.

Новак отметил, что сокращение трубопроводных поставок было лишь частично компенсировано морским экспортом.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.