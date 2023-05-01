Минфин: США могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга 1 июня

Власти Соединённых Штатов могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 1 июня.

Об этом говорится в письме конгрессу министра финансов США Джанет Йеллен.

«Наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит», — приводит текст письма РИА Новости.

Ранее стало известно, что американский банк JPMorgan Chase&Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки его спасения под руководством регулирующих органов США.

Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank пообещал, что все вклады американцев будут защищены.

При этом профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини заявил, что американской банковской системе угрожает коллапс.