Reuters: JPMorgan купит активы банка First Republic

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Американский банк JPMorgan Chase&Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки его спасения под руководством регулирующих органов США.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, JPMorgan возьмёт обязательства по кредитам на сумму $173 млрд, ценным бумагам на $30 млрд и депозитам обанкротившегося кредитора на $92 млрд.

В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.

Он отметил, что администрация США пытается понять, необходима ли дальнейшая законодательная деятельность по урегулированию кризиса.

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини заявил, что американской банковской системе угрожает коллапс.

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