Байден выразил уверенность, что все вклады американцев будут защищены

Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank пообещал, что все вклады американцев будут защищены.

«Все вкладчики защищены, налогоплательщики вне опасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что американский банк JPMorgan Chase&Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки его спасения под руководством регулирующих органов США.

Генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королёв отметил, что крах американского банка First Republic Bank был ожидаем, так как проблемы банковского сектора в США до сих пор остаются нерешёнными.