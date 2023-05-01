Инвестор Королёв: проблемы банков в США так и не решены
- AP
«Это ожидаемо, ведь никогда не бывает только одного таракана. Проблемы, которые привели к падению первых нескольких банков, таких как Silicon Valley Bank… всё ещё не решены», — сказал он РИА Новости.
В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.
Он отметил, что администрация США пытается понять, необходима ли дальнейшая законодательная деятельность по урегулированию кризиса.