Путин одобрил поставки нефти по старым договорам с дружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти и нефтепродуктов по старым договорам с дружественными странами вне зависимости от потолка цен.

«Внести в указ... действие... указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключёнными во исполнение действующих на день вступления в силу... указа международных договоров... с государствами, не включенными в... перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации... недружественные действия», — говорится в документе.

Соответствующие изменения вступают в силу со дня официального опубликования указа 28 апреля.

Ранее в МВФ заявили, что цены на энергоносители остаются высокими, а Москва на фоне западных санкций сумела перенаправить экспорт сырья в дружественные государства.

Вместе с этим, по информации газеты Financial Times, Вашингтон предложил своим партнёрам по G7 ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. Как уточняет издание, Япония и европейские страны пока что не поддержали эту инициативу.