Новак: Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 млн т экспорта нефти и нефтепродуктов

Россия в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 млн т экспорта нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Он рассказал, что в 2022 году с западного направления в Азию перенаправили около 40 млн т из общего экспорта нефти и нефтепродуктов объёмом 220 млн т.

«В этому году уйдёт 140 млн т нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80—90 млн т на западе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.