«Известия»: экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году
Данный прогноз, как передают «Известия», указан в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта.
Уточняется, что геополитические условия и санкции привели к значительным изменениям на энергетических рынках.
Так, эта ситуация потребовала ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, что в случае с газом сделать тяжелее, чем с нефтью, из-за привязки поставок к магистральной газотранспортной инфраструктуре.
15 марта замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что Россия в 2023 году намерена нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Он отметил, что по итогам прошлого года объём экспорта угля в страны АТР достиг чуть более 140 млн т.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность.
По его словам, в настоящее время стороны договариваются об условиях транзита и цене.