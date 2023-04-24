В правительстве Индии сообщили о задержках при оплате российской нефти

Индийские компании сталкиваются с задержками в оплате российской нефти. Об этом заявил министр нефти Индии Панкадж Джейн.

«Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный (Западом. — RT) предельный ценовой уровень», — приводит его слова газета The Economic Times.

Он уточнил, что большая часть поставок нефти из России в Индию осуществляется по цене ниже уровня в $60.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на сообщения СМИ о якобы присоединении Нью-Дели к потолку цен на российскую нефть.