МИД Индии: подход к закупке нефти в России основан на требованиях энергобезопасности

Подход Индии к закупке нефти в России основан на требованиях энергетической безопасности.

Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

«Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на сообщения СМИ о якобы присоединении Нью-Дели к потолку цен на российскую нефть.