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Посол Алипов назвал вбросами данные о якобы соблюдении Индией потолка цен на нефть

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Посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ о том, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть.
Посол Алипов назвал вбросами данные о якобы соблюдении Индией потолка цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Guy Vanderelst

«Такие вбросы появляются регулярно», — заявил он в эфире канала «Соловьёв LIVE».

Алипов отметил, что индийская сторона неоднократно высказывала свои сомнения в эффективности механизма потолка цен.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на сообщения СМИ о якобы присоединении Нью-Дели к потолку цен на российскую нефть.

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