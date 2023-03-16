Посол Алипов назвал вбросами данные о якобы соблюдении Индией потолка цен на нефть
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«Такие вбросы появляются регулярно», — заявил он в эфире канала «Соловьёв LIVE».
Алипов отметил, что индийская сторона неоднократно высказывала свои сомнения в эффективности механизма потолка цен.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на сообщения СМИ о якобы присоединении Нью-Дели к потолку цен на российскую нефть.