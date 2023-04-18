В России заявили о формировании резервов из активов, не подверженных санкционному давлению
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«Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля», — цитирует её ТАСС.
По словам главы российского регулятора, ЦБ продолжает работу по возврату замороженных резервов в долларах и евро.
Набиуллина также отметила, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах.
Ранее страны G7 договорились сохранять заморозку российских активов до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций за ущерб.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских организаций и физлиц на сумму €21,5 млрд.