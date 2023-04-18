В России заявили о формировании резервов из активов, не подверженных санкционному давлению

Россия формирует резервы исходя из того, какие активы не могут использоваться для санкционного давления, заявила глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина.

«Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля», — цитирует её ТАСС.

По словам главы российского регулятора, ЦБ продолжает работу по возврату замороженных резервов в долларах и евро.

Набиуллина также отметила, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах.

Ранее страны G7 договорились сохранять заморозку российских активов до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций за ущерб.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских организаций и физлиц на сумму €21,5 млрд.