МИД России: антироссийские санкции и спрос в Индии и Китае могут повлиять на нефтяной рынок

Спрос со стороны Индии и Китая и соблюдение антироссийских санкций могут повлиять на динамику нефтяного рынка до конца года, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе — до конца 2023 года — будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и «дисциплина соблюдения антироссийских ограничений», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что действия ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи были вынужденной мерой.

Страны ОПЕК в марте выполнили соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 182%.

Согласно ежемесячному докладу Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля 2020 года.