Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182%
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные апрельского доклада ОПЕК.
«Согласно данным вторичных источников, общий объём добычи нефти 13 стран ОПЕК в марте 2023 года составил в среднем 28,8 млн баррелей в сутки, что на 86 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце», — говорится в документе.
Отмечается, что добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии.
Ранее председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств — членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.