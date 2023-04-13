Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182%

Страны ОПЕК в марте выполнили соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 182%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные апрельского доклада ОПЕК.

«Согласно данным вторичных источников, общий объём добычи нефти 13 стран ОПЕК в марте 2023 года составил в среднем 28,8 млн баррелей в сутки, что на 86 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце», — говорится в документе.

Отмечается, что добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии.

Ранее председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств — членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.