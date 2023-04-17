В МИД России заявили, что действия ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи были вынужденной мерой

Действия ОПЕК+ о продлении до конца сделки по сокращению нефтедобычи были вынужденной, упреждающей мерой, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«(Эти действия. — RT) можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на «чёрное золото» и дестабилизации рынков», — сказал он РИА Новости.

Страны ОПЕК в марте выполнили соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 182%.

Ранее председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств — членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.