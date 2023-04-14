Forbes: банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

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Один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян.
Forbes: банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян
  • РИА Новости

Об этом пишет Forbes.

По данным издания, банк начнёт переводить активы россиян на отдельные счета.

«Вывести средства с этих счетов россияне не смогут», — говорится в публикации.

Американский Минфин ранее сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.

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