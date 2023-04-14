Forbes: банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян.

Об этом пишет Forbes.

По данным издания, банк начнёт переводить активы россиян на отдельные счета.

«Вывести средства с этих счетов россияне не смогут», — говорится в публикации.

Американский Минфин ранее сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.