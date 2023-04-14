Forbes: банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян
- РИА Новости
Об этом пишет Forbes.
По данным издания, банк начнёт переводить активы россиян на отдельные счета.
«Вывести средства с этих счетов россияне не смогут», — говорится в публикации.
Американский Минфин ранее сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.
Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.
В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.