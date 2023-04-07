Аналитик Чернов ожидает цену нефти Brent в диапазоне $83—89 за баррель на следующей неделе

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал цену на нефть марки Brent в диапазоне $83—89 за баррель на следующей неделе.

Как отметил специалист, на следующей неделе влияние на нефтяные цены может оказать публикация информации о запасах сырой нефти в США. По его словам, если будет зафиксировано их снижение, то котировки «получат краткосрочный импульс к росту».

«Если же запасы, наоборот, вырастут, то и цены на нефть немного снизятся. Некоторое влияние на сырьевые рынки также может оказать публикация инфляции в США, так как при её росте выше прогнозов цены на нефть упадут из-за увеличения вероятности более жёсткой монетарной политики ФРС и рисков мировой рецессии», — рассказал Чернов.

Однако наибольшее влияние на мировой рынок нефти на следующей неделе, по мнению аналитика, окажет публикация ежемесячного отчёта ОПЕК, которая назначена на 13 апреля.

«Мы прогнозируем, что будут пересмотрены прогнозы по мировой добыче нефти и её стоимости на фоне недавнего сокращения уровней добычи сразу несколькими странами ОПЕК+. По большей части это сокращение уже заложено в мировые цены на нефть, однако изменение прогнозов ОПЕК может подстегнуть котировки чёрного золота к краткосрочному росту. На следующей неделе мы прогнозируем торги нефтью смеси марки Brent в диапазоне $83—89 за баррель», — заключил собеседник RT.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию в странах Запада.