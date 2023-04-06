Аналитик Юшков рассказал о возможных последствиях роста цен на нефть для Запада

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию в странах Запада.

«Когда нефть дорожает, можно говорить о росте инфляции, потому что стоимость топлива закладывается в цену конечных продуктов. Так уже было в 2022 году, когда цена на нефть превышала $100 за баррель», — сказал Юшков в беседе с Nation News.

По его словам, проблема для стран Запада в том, что они борются с инфляцией традиционным образом, поднимая ставку банков, и в результате экономика начинает замедляться.

«Мотив стран ОПЕК+ заключается в том, что они принимают ответные меры на то, что сделал Вашингтон — Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку. Когда это происходит, денег становится меньше не только в экономике, но и меньше поступает на биржу», — пояснил эксперт.

Он добавил, что США не учитывают интересы Саудовской Аравии и других стран, когда повышают ставку.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.